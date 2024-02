Gli influencer? Un lucroso affare che non finirà

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quando scrivi un libro e un editore lo pubblica, il titolo lo sceglie lui, al netto di illustri casi. Fa benissimo: il titolo è l’anima del commercio e il narcisismo dell’autore propone di norma titoli imbarazzanti. Lo scrittore intitola la propria opera senza intrusioni soltanto se l’autopubblica. E l’autore del più fortunato libro italiano del 2023, il generale Vannacci, ha scelto un titolo geniale: Il mondo al contrario. Sarebbe stato meglio dire L’Italia al contrario, ma per chi lo legge sono probabilmente due geografie che coincidono. Il linciaggio morale dellapiù amata degli italiani – sicuramente lo era, perfino consacrata dal festival di Sanremo, prima delle recenti disavventure – è una delle tante prove sperimentali dell’Italia paese al contrario. L’in questione è la principessa del genere e, assieme alla genia stesso ...

