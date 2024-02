Gli Houthi sfruttano il caos Pronti alla pace con Riad

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 febbraio 2024) In questa fase molto comunicativa degli, l’organizzazione che controlla il nord dello Yemen da circa otto anni, il “viceministro degli Esteri” del gruppo, Hussein al Ezzi, ha detto di essere pronto a normalizzare definitivamente i rapporti con l’Arabia Saudita, accusando gli Stati Uniti di ostacolare gli sforzi per raggiungere un accordo. Al Ezzi ha parlato ai giornalisti durante una conferenza stampa come se il suo ruolo pseudo-istituzionale non fosse frutto del risultato di una sanguinosa guerra civile che dura dal 2014/2015 e per questo non formalmente riconosciuto dComunità internazionale — che anzi accusa glidi pratiche terroristiche e brutali violazioni dei codici di guerra e dei diritti umani. L’incontro con i giornalisti è stato a Sanaa, capitale yemenita, e media come la propagandista russa RT lo hanno ...