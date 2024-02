Gli Eintsturzende Neubauten tornano in Italia a ottobre 2024

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (askanews) – Gli Einstuerzendeinper tre speciali appuntamenti autunnali in cui presenteranno il loro nuovo album “Rampen – apm: alien pop music”. Primo appuntamento il primoall’Auditorium Parco della Musica di Roma, nell’ambito di Romaeuropa Festival (in collaborazione con Musica per Roma), il 2si esibiranno al Teatro Dal Verme di Milano e, per finire, il 3sul palco del Teatro Comunale di Ferrara nell’ambito di Ferrara Sotto le Stelle (anteprima di Internazionale Festival). A distanza di 44 anni dall’inizio della loro carriera, il gruppo musicale tedesco ripercorre l’esplorazione delle proprie radici attraverso la creazione di nuovo genere con il quale riuscire a definire la propria musica: nasce così “apm – alien ...

Il gruppo tedesco, a distanza di 44 anni dall’inizio della carriera, porterà a Roma, Milano e Ferrara il suo 'Apm: Alien Pop Music 2024' Gli Einstürzende Neubauten tornano in Italia per tre ...Gli Einstürzende Neubauten tornano in Italia per tre speciali appuntamenti autunnali in cui presenteranno il loro nuovo album “Rampen – apm: alien pop music”.Domani, 7 febbraio, alle 10,30, si terrà alla Camera di Commercio di Napoli un infoday di presentazione di Eye, Erasmus per Giovani Imprenditori, un programma di scambio transfrontaliero che mira ad a ...