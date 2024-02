Gli alunni a contatto con le aziende

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si è tenuto, nell’aula magna della scuola secondaria di secondo grado Ipsia ‘Giuseppe Sacconi’, un importante incontro tra gli studenti dell’istituto e ‘Soluzioni alberghiere Srl’, azienda con tanti anni di esperienza nel settore. La giornata è stata importante per gliche hanno partecipato, perché finalizzata all’orientamento al lavoro e perché è stata ricca di spunti per il futuro. L’incontro è risultato, dunque, molto interessante per i ragazzi che hanno avuto l’opportunità di apprendere la storia, le attività e i servizi offerti da una delle realtà del territorio. Al termine dell’evento è stata data agli studenti la possibilità di svolgere già un primo colloquio conoscitivo, per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. La scuola – fa sapere – ringrazia tutti i partecipanti all’evento, in particolare i professionisti dell’azienda ‘Soluzioni ...