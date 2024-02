Gli agricoltori preparano il corteo su Roma Siamo già un centinaio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 febbraio 2024) AGI - Prosegue la protesta degliradunati sulla Nomentana, alle porte di: la prima giornata capitolina, allietata dall'annuncio arrivato da Bruxelles del "ritiro" della proposta legislativa sui pesticidi, è trascorsa sotto ai gazebi. Per i manifestanti si tratta di un punto di apertura importante, anche se restano critici sull'idea di dare più soldi a chi lascia i terreni incolti e insistono per l'annullamento di tutti i patti bilaterali con Paesi extra Ue. Nelle prossime ore sono attesi adecine di altri mezzi agricoli. "già un", ha detto un agricoltore presente nel pomeriggio, ma "sappiamo che stanno già arrivando altre persone non solo dal Lazio, ma anche dalla Sicilia, dall'Umbria, dalla Campania". I più ottimisti contano di arrivare a 1500-2000 trattori nella ...