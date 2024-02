Giustizia | Zanettin inchioda il Pd | schiacciato sulle posizioni M5s

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) «L'abolizione dell'abuso d'ufficio è forse il tema più caldo di questo ddl. Nonostante sia stato più volte modificato nel corso degli anni, è rimasto un reato a condotta evanescente, in cui il confine tra lecito e illecito è sempre stato nebuloso e generico. A ciò si aggiunga che tale reato ha intasato gli uffici delle procure impegnate in costose ed inutili indagini. A fronte di migliaia di procedimenti penali aperti, infatti, solo pochissimi si sono conclusi con una condanna». Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione, Pierantonio, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul Ddl Nordio. «Sull'abrogazione di questo reato - ha proseguito - è singolare la posizione del Pd. Mentre il gruppo parlamentare,sulla posizione della segretaria Schlein, fa opposizione a braccetto ...