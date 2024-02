Giuseppe Ricci agli studenti | “Scegliete San Giorgio del Sannio e le sue scuole”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Invito le famiglie di Sandele dei Comuni limitrofi ad iscrivere i propri figli presso l’Istituto Superiore della nostra cittadina, che ha attivato molteplici indirizzi di studio, offrendo un nuovo modello organizzativo e didattico. Ciò, al fine di non polverizzare una tradizione faticosamente costruita”. E’ l’avvocatoad intervenire con una lettera aperta rivoltaed ai loro genitori, in prossimità della scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025. “La prossima settimana, precisamente il 10 Febbraio – sottolinea– scade il termine, per gli alunni delle terze medie, per effettuare la scelta della scuola Secondaria di secondo grado. Si tratta di un primo passo importante per il ...