Giulia Peditto | chi è la fidanzata di Dargen D’Amico | “Mi rende felice”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ecco chi è, la bellissimadil’interprete di ”Come si balla” e giudice di X Factor., vita privata e professionale Photo Credits: IlSussidiario.Netè ladi, la ragazza è un’ istruttrice di yoga e sul suo profilo Instagram conta quasi 30mila follower., origini senegalesi, capelli ricci e carnagione olivastra è anche una cara amica di Chiara Ferragni; la coppia, infatti, è spesso apparsa nelle storie di Fedez e Chiara segno di un rapporto di amicizia molto stabile. Fra le passioni dispicca quella per i viaggi, come si ...

Per la seconda volta il rapper scende sul palco dell’Ariston: quest’anno però la sua “Onda alta” tratta di un tema impegnato e politico ...La compagna di vita di Filippo Neviani, noto come Nek, è Patrizia Vacondio. Si sono sposati nel 2006, ma il loro amore dura da oltre due decenni. Hanno una bambina, Beatrice, che è venuta al mondo nel ...Giulia Peditto, non solo la compagna affettiva di Dargen D'Amico, ma una figura di spicco nel mondo del benessere come insegnante di ...