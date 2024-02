Giugliano | venerdì parata di carnevale curata da Set Me Free

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) ll progetto “Cultura Open Source Laboratori, arte e cultura in libertà” XII^ Ed. dell’Associazione Set MeETS, in collaborazione con il Comune diin Campania e inserito nel Coordinamento dei Carnevali Sociali della Città Metropolitana di Napoli, in partenariato con i Circoli Didattici I, II, III e V, la Scuola Secondaria di I L'articolo Teleclubitalia.