Giudici | illegittime le trascrizioni degli atti di riconoscimento dei figli di coppie di donne

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa sezione famiglia della Corte d’Appello civile di Milano ha accolto il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che, il 23 giugno scorso, hanno di fatto ritenuto valide ledei riconoscimenti deidi tredi, nati con procreazione assistita effettuata all’estero. Idi secondo grado, dunque, hanno dichiaratole iscrizioni “sul Registrodi nascita della doppia maternità del bambino”. Attualmente “nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d’intenzione”, ossia quello non biologico, di “far annotare nell’atto di nascita ildel minore nato in Italia” con fecondazione ...