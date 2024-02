Giudice Sportivo Serie A | tutti gli SQUALIFICATI per la 24esima giornata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Eccoglidelladi campionato. Le decisioni delA La LegaA ha emesso un comunicato per quanto riguarda gliper la prossimadi campionato. Le decisioni del. CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNAEFFETTIVA DI GARA DE WINTER Koni (Genoa): doppia ammonizione per comportamentoscorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNAEFFETTIVA DI GARAAEBISCHER Michel (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). DA SILVA Danilo Luiz ...