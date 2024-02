Giù le mani da mia figlia! | Romina Carrisi | Al Bano durissimo contro Fiorello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mai toccare i figli, soprattutto se si tratta di quelli del mitologico leone di Cellino San Marco, ovvero Al. Il cantante, infatti, si è schierato armi e bagagli in difesa di, che è da poco diventata mamma di Axel Lupo, il suo primo figlio. Il punto è che, nel corso di una recente puntata di Viva Rai 2!, si era speso in qualche ironia proprio sul nome scelto da, battute non particolarmente apprezzate dalla neo-mamma, che aveva replicato sui social. Ora, ecco piovere la replica anche di papà Al, che interpellato dal settimanale DiPiù Tv si scatena: "Lei è rimasta infastidita, quindi dico acon la stessa ironia... giù leda mia". E ancora, Al ...