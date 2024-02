Giorno del ricordo | Montecitorio si illumina con il tricolore

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – In occasione deldele dell'esodo giuliano-dalmata, sabato 10 febbraio, dalle ore 18 e fino all'una di domenica, la facciata disi illuminera' con il. La Giornata delè una giornata commemorativa istituita in Italia per ricordare le vittime delle foibe, delle esecuzioni e degli esodi che seguirono la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'annessione di territori italiani da parte della Jugoslavia. Si celebra il 10 febbraio di ogni anno e coinvolge cerimonie, momenti di riflessione e dibattiti per onorare la memoria delle persone coinvolte in questi tragici eventi e sensibilizzare sulle tragedie del passato. È un'occasione per mantenere viva la memoria storica e promuovere la pace e la riconciliazione tra i popoli.