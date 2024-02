Giornate nuvolose ma con temperature oltre i 10 gradi | da venerdì torna la pioggia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Alta pressione in graduale indebolimento sull’Europa centro-meridionale per il transito di correnti più umide di origine atlantica, ma in un contesto di tempo generalmente asciutto. Dadeciso peggioramento del tempo per l’arrivo di un’estesa perturbazione atlantica, sempre in un contesto disopra le medie stagionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 6 febbraio 2024Tempo Previsto: In pianura e sulla fascia pedemontana presenza di foschie o nubi basse, con qualche temporanea schiarita nelle ore centrali della giornata. Altrove cielo da poco a parzialmente nuvoloso.: Minime in aumento (2/6°C), massime in lieve calo (11/14°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli occidentali. Mercoledì 7 ...