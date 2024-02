Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare Le iniziative di Unicoop Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arezzo, 06 febbraio 2023 – La lotta alloè una battaglia che riguarda tutti e che, da anni, vedeimpegnata con progetti sul tema edi sensibilizzazione dei cittadini e dei propri lavoratori. Ladi, che si è celebrata ieri, è stata l’occasione per fare il punto sul risultato dei progetti antimessi in campo nei punti vendita della Cooperativa. Questa, arrivata alla sua undicesima edizione, è stata, istituita nel 2014 per sensibilizzare su un tema che è tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, in particolare il 12.3: dimezzare lo ...