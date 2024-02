Giorgetti segna record per il governo | recuperati 24 | 7 miliardi dall’evasione fiscale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Durante il primo anno delsono stati24,7, il 22% in più rispetto all’anno precedente. Un nuovo, come ha sottolineato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini, che sembra abbattere i dubbi dell’opposizione, che ha criticato durante le discussioni sulla manovra finanziaria “l’atteggiamento di resa della maggioranza nei confronti L'articolo proviene da Il Difforme.

Il 2024, ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, si presenta «assai complesso» per l’economia italiana, che però nell’ultimo trimestre del 2023 ha segnato una «ripresa modesta, ma ...L’attività dell’Agenzia delle Entrate garantisce alle casse dello Stato oltre 24 miliardi di euro, 4,5 miliardi in più rispetto al 2022. Un record storico ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - 'Abbiamo detto che dobbiamo mantenere il controllo, quindi non possiamo scendere sotto il 35%'. Cosi' il ministro dell'Economia e delle Finanze, Gianc ...