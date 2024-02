Giordano sulla Lazio | «Se non prendono un pallone la colpa è di Sarri?»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bruno, ex giocatore, ha parlato a Radiosei della prestazione dellacontro l’Atalanta nella 23esima giornata di Serie A Bruno, ex giocatore, ha parlato a Radiosei della prestazione dellacontro l’Atalanta nella 23esima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Forse anche andare tutti i giorni a Formello e sapere che non c’è nulla di nuovo negli allenamenti potrebbe non aiutare. Non mi sembra questo il momento di ascoltare se i giocatori vogliono far fuori l’allenatore. Non hanno la forza di poter chiedere una cosa del genere viste le prestazioni. Se un giocatore si presentasse in società chiedendo la testa dell’allenatore, fossi nella società prenderei provvedimenti contro il giocatore e non contro il mister. Se nonun ...