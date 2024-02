Giordania-Corea del Sud | semifinali Coppa d’Asia | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Questo pomeriggio alle 16, all’Ahmed Bin Ali stadium, la Giordiania affronta ladel Sud nella sfida valida per la semifinale della. Un match da non perdere che mette davanti la formazione rivelazione del torneo e quella che forse ora può essere candidata per la vittoria finale, che manca ormai da tanti anni, ben 60. Difficile prevedere l’esito dell’incontro, anche perché sulla carta le duesi equivalgono. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove vedere inil matchdel Sud.del Sud,: le ultime Crediti foto: Asian Cup FacebookLa semifinale che non ti aspetti, soprattutto per la ...