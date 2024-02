Giò Giò | la mamma ospite a Sanremo 2024 | “Vivi attraverso la musica che amavi”

AGI - La Giordania è la prima finalista della Coppa d' Asia . Un risultato storico per la selezione guidata da Hussein Ammout che finora aveva al ... (agi)

Tutto pronto per la diretta della prima serata del Festival di Sanremo 2024 che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it. Accanto ad Amadeus, ci sarà ... (leggo)

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 si ferma per ricordare GiòGiò Cutolo , il giovane musicista napoletano ucciso in strada a Napoli - nei ... (ilmattino)

Il significato della collana di Irama a Sanremo 2024 : il gioiello scatena l’ironia dei social

Irama ha scelto il total black per la prima serata sanremese. Nel look essenziale spiccavano un filo rosso al polso e una collana stretta in ... (fanpage)