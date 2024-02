Giò Giò Cutolo ricordato a Sanremo | emozione e commozione | anche il messaggio su Napoli è da brividi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tributo da pelle d’oca nel corso del Festival di. L’omaggio al giovane scomparso Giovanbattistae le parole sulla città di. Era il 31 agosto 2023 quando il ventitreenne napoletano Giovanbattista, nato nel 1999, fu ucciso a sangue freddo da un ragazzo di 16 anni in un parcheggio, in seguito ad una lite scoppiata per un errato parcheggio di un motorino. Un caso mediatico in grado di sconvolgerenonché l’intera Italia, portato addirittura da Amadaus sul palco dell’Ariston. L’omaggio nei confronti di Giò Giò, tra le altre cose musicista, ha commosso il popolo napoletano, toccatodalle forti parole del direttore del Festival die di Daniela, madre del giovane scomparso. Giovanbattistaa ...