Gino Paoli | “Non guardo Sanremo | ormai ci arrivano le canzoni di m*rda”

Andrà in onda questa sera, 5 febbraio, il nuovo spot di Esselunga con lo slogan di sempre: «Non c’è una spesa che non sia importante». Dopo le ... (gamberorosso)

Gino Paoli si lancia in un commento spinoso sul Festival di Sanremo, criticando le canzoni che oggi arrivano sul palco. Durante un’intervista al podcast Tintoria, Gino Paoli non ha risparmiato parole ...Gino Paoli ha dichiarato che un tempo sul palco del Festival di Sanremo arrivavano le migliori canzoni delle case discografiche ...Il nuovo spot di Esselunga è «La carota» e racconta la voglia di indipendenza e l’amore di un papà per sua figlia Dopo la pesca e la noce, una nuova pubblicità della campagna «Non c’è una spesa che no ...