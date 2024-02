Gino Paoli asfalta Sanremo | “Ci arrivano solo canzoni di m***a”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 A pochi giorni dall’inizio di, l’elenco delle polemiche è già abbastanza lungo. Prima c’è stato il no di Jannik Sinner alla partecipazione al Festival, che ha spaccato in due l’opinione pubblica. Poi è arrivata la polemica su Geolier, che avrebbe viaggiato da Napoli aa bordo del suo jet privato. Poi c’è un altro episodio che non rientra nelle casistiche delle polemiche, ma sicuramente delle critiche. Stiamo parlando dell’ospitata diche, intervistato nel corso del podcast “Tintoria”, ha sparato a zero su: “? Uno squallore” Il cantante, alla domanda se guarderà, ha risposto in modo secco e senza peli sulla lingua: “No, non guardo ...