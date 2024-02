Ginnastica La Petrarca ancora al top Boncompagni in vetrina

(Di martedì 6 febbraio 2024) Laai vertici del campionato nazionale di serie B diartistica maschile. La società aretina ha vissuto la prima prova stagionale nella bresciana Montichiari e, a confronto con undici avversarie da tutta la penisola, ha registrato un risultato di grande valore sportivo tra i diversi attrezzi della disciplina con buoni punteggi che sono valsi il quarto posto in classifica a un passo dal podio. Tra i protagonisti della tappa inaugurale è rientrato Mattiache è risultato il ginnasta maggiormente impegnato con esercizi in ben cinque attrezzi (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio e sbarra), poi positive sono state anche le prove a corpo libero, anelli e parallele di Leonardo Ercolani e a cavallo con maniglie, anelli, parallele e sbarra di Alberto Redaelli.

La prima prova del campionato cadetto ha visto la società aretina piazzarsi al quarto posto a un passo dal podio