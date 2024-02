Giannini | “Daniele un predestinato | con questo entusiasmo con l’Inter puoi fare risultato…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’ex capitano e bandiera della Roma applaude il neo tecnico giallorosso e a Notizie.com spiega: “Era tutto nella testa, i giocatori sono sempre stati di qualità…” Da capitano a capitano, da bandiera a bandiera. Entrambi della Roma, ma in epoche e situazioni diverse. Ora tutto converge. E’ ancora emozionato Giuseppenel vedereDe Rossi e l’impatto che ha avuto sulla squadra e sui risultati. “Partire così è da predestinati, tre vittorie e giocando un gran bel calcio, ma se devo essere sincero, non avevo dubbi e sono felice, felicissimo perché ancheDe Rossi è la Roma“, dice con un filo d’emozione il Principea Notizie.com. E non potrebbe essere altrimenti, visto quanto ha fatto vedere fino ad ora: “Sento tutti dire che con le squadre che ha affrontato la Roma, era il minimo che si ...