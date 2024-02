Giacchetta | Serie A? Ci stiamo lavorando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Cremonese a caccia della quinta vittoria consecutiva contro la Reggiana. Un obiettivo sulla carta non impossibile dato che il club grigiorosso sta confermando l’ottimo ruolino di marcia dell’andata vincendo con le stesse squadre con cui aveva trionfato nella prima parte di stagione: Cosenza, Spezia, Brescia, Lecco. Nel caso arrivi una vittoria nel prossimo turno di campionato contro gli emiliani potrebbe addirittura migliorare i propri numeri. Non è un caso dunque che la società abbia subito accontentato le richieste di mercato di mister Stroppa, che ha cambiato radicalmente mentalità e carattere alla squadra pronta a concentrare tutte le energie in vista del grande obiettivo stagionale: tornare inA ad un anno di distanza. Sono arrivati innesti in tutte le zone di campo, Livieri in porta, Marrone in difesa, Falletti a centrocampo e Johnsen in difesa, ed è ...