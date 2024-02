Gherardo Colombo ospite del ciclo “Sguardi nel futuro”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 6 febbraio 2024) PISA –è il nuovodelnel”. Proprio così. Martedì 6 febbraio alle ore 16 al Polo Carmignani dell’Università di Pisa (Piazza dei Cavalieri) il giurista, già Consigliere della Corte di Cassazione, incontrerà studentesse e studenti dell’Ateneo e delle ultime classi delle scuole superiori per parlare deldella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Arte a Roma, a marzo Robert Mapplethorpe in mostra Alberobello e la Festa dell’Amore Al via gli Stati Generali del M5S L’Università di Pisa promuove undi eventi nel decennale del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 L’Università Ca’ Foscari Venezia ricorda ...