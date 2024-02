Ghali a Sanremo 2024 con Casa Mia | testo e significato canzone | chi è | fidanzata | vita privata

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 febbraio 2024): per la prima volta il rapper italo-tunisino si esibirà sull’ambitissimo Palco del Teatro Ariston. Diamo un’occhiata alla suae, soprattutto, ale aldellache presenterà nel corso della kermesse canora più attesa dell’anno:Mia. Nonostantesi sia già esibito sullo scintillante palco del Festival di, quella delsarà la sua prima volta in qualità di Big in gara. I fan dell’artista, oltre che essere certi delle sue doti canore, vorrebbero sapere di più sulla sua: il rapper è fidanzato? Ma, soprattutto, qualepresenterà nel corso della ...