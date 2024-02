GF puntata 5 febbraio | rivolta contro Beatrice | esito televoto e nominati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ladel 5del Grande Fratello è cominciata con un lieto annuncio da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore ha informato il pubblico circa le condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi, a seguito del malore avuto. Il ragazzo ora sta bene, ed ha potuto fare rientro in casa. Prima di farlo, però, è arrivato in studio per raccontare cosa gli sia successo: "Mi sono messo sul tapis-roulant a correre e non ce l'ho fatta. Ho mangiato pochissimo, mi sono messo a correre ad alta velocità e ho capito che c'era qualcosa che non andava. Dopo un'ora e mezza di corsa ho sentito che stavo male, ho preso acqua e zucchero, ma non è servito e mi sono messo al letto. Poi stavo andando in bagno, sono svenuto, e poi da lì non mi ricordo più niente. Devo ringraziare i coinquilini medico, gli autori, il pronto soccorso, mi sono spaventato, però sto ...