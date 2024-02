GF | Beatrice Luzzi umiliata Signorini parte del branco e applausi pilotati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 5 febbraio 2024 i telespettatori hanno assistito ad un increscioso episodio di bullismo nei confronti dianche dadi Alfonso. È stato sconcertante vedere come l'attrice sia stata lasciata indifesa di fronte agli attacchi provenienti da ogni angolo, inclusi quelli del conduttore, degli opinionisti, dei concorrenti e del pubblico presente in studio con urla e. È risaputo che in tv è tutto costruito: il pubblico viene comandato ad applaudire, così come a esultare e fischiare. Ci sono tante testimonianze dadi spettatori che hanno assistito ai live; 'prove' dimostrate negli ultimi anni anche dadi ex concorrenti. Come non ricordare quando Jeremias ...