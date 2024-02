GF | arriva il sereno tra due gieffini | “Mi sono ricreduto su di te”

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non mancano i colpi di scena all’interno della casa del GF. Tra i tanti scontri che stanno avvenendo in queste ultime settimane, sembrerebbe che sia giunto iltra Anita Oliviero e Stefano Miele. “Misu di te” – A poche ore dalla nuova puntata del reality, andata in onda ieri sera in prima L'articolo