Geolier | sfilata a Sanremo con la tuta del Napoli il club lo omaggia con una sorpresa

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, per il napoletano nel testo della sua canzone, Geolier continua a raccogliere consensi, anche per il suo outfit ... (2anews)

Geolier porta il Napoli a Sanremo 2024. Il rapper è tra i 30 artisti in gara nell`edizione di quest`anno, ma prima ancora di salire sul palco dell`Ariston ha fatto.Sanremo 2024, gli abiti di Geolier al Festival: stilista, look, vestiti. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...«Prima di passare alle vostre domande, dato che in questo ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe un po’ di cose, le ho volute scrivere perché non volevo ...