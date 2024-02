Geolier nella bufera | è polemica per la foto poi rimossa del volo Napoli-Sanremo sul jet privato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una volta che si preme ‘invia’, non si torna più indietro, e a poco serve cancellare il contenuto della discordia. A poche ore dall’inizio del Festival èsu. L’artista, che come noto partecipa con una canzone in dialetto napoletano (altro motivo di), si è fatto immortalare a bordo di quello che sembrerebbe un aereo. “Sto a Sanrem” la didascalia dellache in breve tempo ha scatenato reazioni negative. Il motivo? La decisione di spostarsi per la trattacon il jet, generatore di emissioni di carbonio.ha presto cancellato il post, ma ormai molti lo avevano visto e in alcuni casi anche salvato. Il rapper è solo l’ultimo di un lungo elenco di vip che, anche all’estero, sono stati aspramente ...