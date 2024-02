Geolier a Sanremo 2024 | il lungo viaggio da P Secondigliano all’esordio con I p’ me | tu p’ te

(Di martedì 6 febbraio 2024), nome d'arte del classe 2000 da, Napoli, Emanuele Palumbo, esordisce sul palco del Festival dicon il singolo I p' me, tu p' te.

Festa già cominciata nell'area nord di Napoli , dove Geolier è cresciuto. Qui tutti fanno il tifo per il giovane rapper in gara al Festival di ... (fanpage)

Il più "ribelle" del green carpet di Sanremo 2024 ? Geolier . Per lui niente completi su misura e cappotti eleganti, ha preferito stravolgere il dress ... (fanpage)

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, per il napoletano nel testo della sua canzone, Geolier continua a raccogliere consensi, anche per il suo outfit ... (2anews)

A Napoli c’è un’affezione per la polemica sull’identità partenopea che spesso si confonde con i luoghi comuni. La pubblicazione del testo della ... (lanotiziagiornale)

A Napoli la canzone "Io p' me, tu p' me" del rapper Geolier che sarà al Festival di Sanremo ha sollevato un polverone. A Napoli c’è un’affezione per la polemica sull’identità partenopea che spesso si ...Pochi istanti di panico legati a una sospetta bomba a Sanremo sono bastati a scatenare il caos e a ...MrRain, Alessandra Amoroso, Geolier, Dargen D’Amico, Sangiovanni ed Emma, hanno dovuto ...L’artista di Sanremo 2024 più seguito sui social è Emma, con circa 12.774 milioni di follower complessivi. Il cantante più ascoltato su Spotify del 2023 è stato invece Geolier, ma sono i Ricchi e ...