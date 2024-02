Gears of War su PS5? Microsoft ci sta pensando

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo Starfield sustarebbedi portare un altra celebre saga su console Sony, ci stiamo naturalmente riferendo aof War, che come sapete è nata su Xbox 360.of War su? Cosa sta succedendo? In questi ultimi giorni si sta parlando molto della dubbia decisione didi portare i suoi giochi sue Switch, quasi a voler rinunciare all’hardware per offrire a tutti i giocatori la possibilità di giocare i propri titoli e accedere ai servizi ovunque, non solo PC e Mobile ma anche piattaforme rivali. L’intendo dell’azienda, stando a quanto affermato da Phil Spencer, è proprio quello di consentire al giocatore di decidere liberamente dove giocare un certo titolo, abbandonando il cosiddetto concetto di ...