Gb | il principe Harry è arrivato a Londra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 feb. (Adnkronos) – Ilè sbarcato in Gran Bretagna senza moglie e figli per essere al fianco di re Carlo, dopo l’annuncio sul cancro. Ne dà notizia il Daily Mail, secondo cui il duca di Sussex è atterrato a Heathrow con un volo British Airways. Meghan, Archie e Lilibet sono rimasti a casa in California. L'articolo CalcioWeb.