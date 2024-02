Gaza | sì di Hamas al rilascio degli ostaggi per un cessate il fuoco «totale» I dubbi di Biden e il gelo da Israele | «Condizioni inaccettabili»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha inviato a Qatar ed Egitto la sua risposta alla proposta di accordo conper una tregua nei combattimenti ain cambio della progressiva liberazioneisraeliani. Lo ha confermato il movimento fondamentalista palestinese dopo l’annuncio dato dal premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nel corso di una conferenza stampa congiunta col segretario di Stato Usa Antony Blinken. «La risposta include alcuni commenti, ma in generale è positiva», ha detto Al Thani, che ha detto però di non poter scendere in ulteriori dettagli. La bozza di accordo è stata predisposta nelle scorse settimane dai mediatori – Qatar, Egitto e Usa in primis col sostegno anche della Francia – e per giorni si erano rincorse voci contrastanti e indiscrezioni su divisioni all’interno di ...