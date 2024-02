Gaza | Onu avverte Israele | rischio “crimine di guerra” a Rafah

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Qualsiasi attacco “indiscriminato” contro aree densamente popolate o il blocco degli aiuti di cui le persone hanno bisogno per “sopravvivere” può costituire un “di”. Lo ha dichiarato il responsabile per gli Affari umanitari delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, mentreincrementa le operazioni militari nella città di, nel sud della Striscia, dove secondo l’Onu sarebbero ammassati circa metà di tutti gli abitanti dell’enclave palestinese. La popolazione di questa città si è quintuplicata, “con famiglie stipate nei rifugi e che dormono all’aperto”, ha denunciato Griffiths, mettendo in guardia da un possibile “disastro sanitario”. Griffiths ha anche avvertito che laporterà a un peggioramento della situazione in altre zone. “Il conflitto è un ...