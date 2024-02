Gabriele Visco | arrestato il figlio dell' ex ministro | accusato di corruzione

In particolare, su disposizione del gip, le misure cautelari riguardano l'ex dirigente pubblico Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro Vincenzo, due imprenditori e un avvocato. Eseguito anche un ...Su disposizione del gip, le misure cautelari riguardano due imprenditori, un ex dirigente pubblico e un avvocato romano. Eseguito un sequestro preventivo, anche "per equivalente", per un ammontare di ...Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro Vincenzo, dal luglio 2007 lavora all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa Invitalia. Il suo incarico è di ...