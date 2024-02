G7 ed Unione europea studiano il bond della “guerra perpetua” | garantito da asset russi passibili di esproprio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) I paesi del G7 (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Giappone) e l’si stanno ingegnando per trovare un modo di finanziare la ricostruzione dell’Ucraina, senza pagare. Ma nel farlo rischiano di creare un nuovo incentivo alla prosecuzione. L’idea che circola con insistenza è quella di consentire a Kiev di emetterezero coupon (ovvero senza cedole periodiche ma con interessi pagati tutti insieme al momentorestituzione del prestito) che avrebbero come garanzia glibanca centrale russa congelati in Europa.che valgono circa 250 miliardi di euro. Secondo chi lavora a questa soluzione non esistono dubbi sulla legittimità delle pretese occidentali sugli ...