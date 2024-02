Fylleangst | parole dal mondo | l’ansia di aver commesso atti di cui non ci si ricorda dopo una sbornia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nello spazio dedicato alledal; un termine norvegese che si riferisce alsperimentata in seguito a un’ubriacatura molto pensante, in cui si ha timore diqualcosa di irreparabile., il timore norvegese diqualcosa Ilgiornaledelcibo.itUn termine particolareche sottolinea il rapporto che il popolo norvegese ha con l’alcool. Se Utepils è il termine con cui i norvegesi si riferiscono alla ”prima birra di stagione, all’aperto”,è il timore didi cui non ci sidurante una pesante ubriacatura. La sua etimologia è ...