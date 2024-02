Furbetti del cartellino | Riesame annulla misura per due indagati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale deldi Napoli hato due divieti di dimora emessi dal gip di Napoli Nord lo scorso 16 gennaio nei confronti di due delle undici persone indagate in un’inchiesta sui cosiddetti “del” al comune di Aversa, in provincia di Caserta. Si tratta di Mariagrazia Chianese, difesa dall’avvocato Carlo Bianco, e di Angelo Iorio, difeso dall’avvocato Alfonso Quarto. A entrambi è stato contestato di avere timbrato tre volte, nell’arco di un anno e mezzo, per conto di un’altra collega afflitta da problemi di deambulazione. “Fin dall’interrogatorio di garanzia davanti al gip – spiega l’avvocato Bianco – entrambi hanno fornito una chiave di lettura diversa rispetto alla prospettazione fornita dalla Procura. Una chiave di lettura che adesso è stata condivisa dai ...