Franco Gatti | chi era lo storico componente dei Ricchi e Poveri | ”È andato via un pezzo della nostra vita”

Quali sono state le cause della morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, lo storico gruppo in gara a Sanremo 2024 Franco Gatti è morto il 18 ottobre 2022, a Genova. Le cause del decesso non sono ...Edoardo Vianello, storico cantautore e produttore discografico, è stato ospite oggi (6 febbraio) a Storie italiane condotto da Eleonora Daniele, per commentare le ultime ...I Ricchi e Poveri sembrano non avere speranze di vittoria e l’ultimo posto potrebbe essere il traguardo più probabile, ma non è colpa loro. Ecco perché ...