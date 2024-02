Fortitudo Bologna | inizia la fase a orologio | il calendario delle prossime partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Prima sfida domenica con Cremona, ultima, come previsto il 21 a Trapani. La Lega Pallacanestro ha appena ufficializzato ildellaadcon 10in programma e, seconda nel girone Rosso impegnata in casa contro 3-4-5-6-7 e in trasferta con 1-12-11-10-9 dell’altro girone, il Verde. [email protected] IlEcco nel dettagli partita per partita che attende in questa secondala formazione di Attilio Caja.–Juvi Cremona (domenica 11 febbraio, PalaDozza ore 18)Novipiù Monferrato–(Domenica 18 febbraio, PalaFerraris, Casale Monferrato ore 18)-Treviglio (domenica 25 febbraio, PalaDozza ore ...