Formula 1 | novità nel Mondiale 2024 | ecco cosa cambierà

La F1 Commission ha approvato alcune novità regolamentari, relative a DRS e Power Unit, per il Mondiale 2024 e ha cambia to ancora il format dei ... (fanpage)

Genoa - colpo Vitinha : formula e cifre. Malinovskyi - novità per il riscatto

Un nuovo centravanti per il Genoa di Gilardino: è in chiusura l'operazione Vitor Manuel Carvalho Oliveira, meglio noto come Vitinha.... (calciomercato)