Formula 1 | Hamilton in Ferrari | cifre da capogiro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il conto alla rovescia per vedere Lewisinè partito. Intanto andiamo a vedere leche guadagnerà il britannico con la Rossa. Lewisinè stato sicuramente il trasferimento del decennio in1. Ora è partito il conto alla rovescia per vederlo in rosso anche se il cammino è ancora lungo. C’è una stagione in Mercedes da completare e solo dopo il britannico ‘sbarcherà’ a Maranello per iniziare una nuova avventura sicuramente inaspettata fino a qualche settimana fa.daperin– cityrumors.it – foto LapresseIntanto si sta parlando molto delleche hanno portatoin. Andiamo a ...