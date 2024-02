Formula 1 | arriva l’annuncio che fa sognare gli appassionati | “In questo 2024 ” | Sale la tensione

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di martedì 6 febbraio 2024) Giungono le prime parole di protagonisti di importanti scuderie per il Mondiale di1 che sta per cominciare, cosa pensa Brown? Finalmente manca meno di un mese all’accensione definitiva dei motori per le auto di1 e l’appuntamento di Bahrein è più vicino che mai. Tra le protagoniste principali per la vittoria finalearticolo1,che fagli: “In..”laè stato pubblicato prima Sportnews.eu.