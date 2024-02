Formula 1 | Alfa Romeo e il grande ritorno con la C44

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ritornain1 sotto il nome di Stake e presenta la C44, la nuova monoposto della scuderia e sarà affidata a Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Continuano ad arrivare le grandi notizie dopo il passaggio di Hamilton a Ferrari. Torna infatti, che ha una sorpresa per1: la nuova monoposto Sauber C44. Proprio il nome di questo veicolo toglie il velo ad, che oggi, dal suo debutto in1 e dopo aver cambiato tanti nomi, oggi si chiama Stake, come il title sponsor che divide il nome con Kick, anche se nel 2026 sarà il team ufficiale di Audi. Ma due anni passano veloci come il fulmine, per cui stanno già lavorando a Hinwil per assicurarsi una buona transizione, parallelamente allo sviluppo ...

Dopo l’ Alfa Romeo , che non è riuscita a conquistare un solo podio in Formula 1 per sei lunghe stagioni e la pre senza di piloti prestigiosi come Kimi ... (sport.periodicodaily)

Sei anni di permanenza in Formula 1 che hanno riportato in auge, se mai ce ne fosse stato davvero bisogno, il marchio del Biscione all’interno delle ... (metropolitanmagazine)

In Bahrain si prevede un clima caldo e soleggiato durante i test pre-stagionali di F1 2024, con temperature che supereranno regolarmente i 20 gradi, ma non andranno oltre i 24. Venerdì dovrebbe essere ...Sembra che Alfa Romeo sia pronta a tornare in Formula 1 in grande stile, presentando la Kick Sauber C44, la nuova monoposto della scuderia.Lunedì scorso, il team Stake F1 ha presentato il suo bolide per la prossima stagione di Formula 1. Oltre alla livrea di grande impatto, con il suo colore verde veleno, la C44 ha un design che assomigl ...