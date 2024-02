Formia Forza Italia | neo-commissario D’Onorio De Meo ringrazia e cita Berlusconi | “chi ci crede vince”

(Di martedì 6 febbraio 2024)– “Chi cicombatte, chi cisupera tutti gli ostacoli, chi ci” è con questa frase del compianto fondatore di, Silvio, che il neodel circolo cittadino di, AngeloDe Meo, decide di emblematizzare la gratitudine che ha espresso in una nota a margine L'articolo Temporeale Quotidiano.

FORMIA – Destinatario (indiretto) delle bordate del capogruppo della lista “Guardare Oltre” Imma Arnone circa il rinnovo (per un anno, per un importo di 80 mila euro) dell’incarico di project manager ...FORMIA – Il senatore Claudio Fazzone ha nominato il nuovo commissario del circolo cittadino di Formia del partito, Forza Italia. Si tratta di Angelo D’Onorio De Meo ed il primo a commentare la notizia ..."La forza della vita ci sorprende. “Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita”. E' questo il tema della 46ª Giornata Nazionale per la Vita che si celebra questa dome ...