Forlì | Johnson e Allen trascinanti Rimbalzi e tiri da tre | hanno numeri super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) I 22catturati da Xaviernella gara di domenica contro Trieste sono stati non solo il dato statistico saliente dell’ultima giornata della prima fase del campionato nel girone Rosso, ma anche un segnale importante per l’Unieuro. Al netto dell’assenza fra i triestini del lungo americano Justin Reyes, le carambole staccate dall’americano forlivese sono state il secondo dato annuale in A2 (meglio di lui solamente Jacob Polakovich: ben 24 contro l’Urania Milano) e il record nel girone Rosso. Reyes è il primo nella classifica deisti con 10.3 di media e ha raggiunto un massimo di 18, come Brady Skeens di Piacenza (per due volte), mentre il riminese Justinha toccato i 16 i tre gare. Ma Xavier è andato otto volte in doppia cifra in questa prima fase, con tre ...