Foraggia l' Unrwa | ecco il gioco sporco della Spagna di Sanchez

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il ministro degli Affari Esteri spagnolo, Josè Manuel Albares, ha assicurato che Madrid continuerà a sostenere l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (); primo passo: un assegno urgente di 3,5 milioni di euro per mantenere le attività a breve termine. «Non modificheremo la nostra collaborazione con l', è un'organizzazione indispensabile», ha detto Albares nonostante la montagna di prove portate da Israele sulla collaborazione fra dipendenti palestinesi dell'agenzia e Hamas. Intanto si muove il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in consultazione con il Commissario generale diPhilippe Lazzarini, ha nominato un gruppo di revisione indipendente per valutare se l'Agenzia stia facendo tutto ciò che è in suo potere per garantire la neutralità e per rispondere alle accuse di ...